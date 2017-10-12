В Киеве неизвестные устроили стрельбу: ранен местный житель

В Дарницком районе Киева трое неизвестных устроили стрельбу, поранив местного жителя в живот, сообщает в четверг пресс-служба полиции Киева

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы на улице Симферопольской. Установлено, что злоумышленники в масках пытались отобрать у 28-летнего мужчины $1 тыс, ранив его в живот из травматического пистолета.

Пострадавшего забрала "скорая", его жизни ничего не угрожает. Злоумышленники скрылись с места происшествия на неизвестном автомобиле.

Сотрудники полиции ведут поиски преступников. Дарницкое управление полиции решает вопрос о правовой квалификации события.