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15:16 12.10.2017

Киевсовет переименовал 10 улиц и дал названия 39 новым

Киевсовет переименовал 10 улиц и дал названия 39 новым

 Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг поддержали переименование 10 столичных улиц, а также дали названия 39 новым, сообщает сайт горсовета.

Так, переименованы названия следующих улиц: Красноводская стала Хотинской (Подольский район); улица Днепродзержинская переименована в Каменскую (Дарницкий район); улица Николая Лебедева - в улицу Юрия Поправки (Днепровский район); улица Ярослава Галана - в улицу Августина Волошина (Соломенский район); улица Днепропетровская стала Новокодацкой (Соломенский район); ул. Краснодонскую переименовали в ул. Кучмин Яр (Соломенский район); ул. Лебедева-Кумача - в ул. Николая Голего (Соломенский район); ул. Социалистическую - в ул. Льва Мациевича (Соломенский район); ул.Тимофия Шамрыло - в ул.Парковую-Сырецкую (Шевченковский район); ул. Эжена Потье - в ул. Антона Цедика (Шевченковский район).

Кроме того, в Голосеевском районе был переименован переулок Горького в перулок Бориса Шахлина., Днепропетровское шоссе в Днепровское шоссе, а площадь Интернациональная в площадь Валерия Марченко.

Депутаты также утвердили названия для 39 новых улиц, 24 из которых находятся в Голосеевском районе и 15 - в Деснянском районе Они получили имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского, Михаила Белинского, Василия Биднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаева.

 

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