События

15:07 12.10.2017

Госбюджет-2018 предусматривает не менее 1 млрд грн на строительство общежитий для военнослужащих-контрактников

Госбюджет-2018 предусматривает не менее 1 млрд грн на строительство общежитий для военнослужащих-контрактников

Лагерные городки для украинских военнослужащих будут более современными и комфортными, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Это называется уже не казарма, это называется общежитие для контрактников, причем повышенной комфортности, и хочу подчеркнуть, что пять кроватей в комнате - это максимальная загруженность. Думаю, что мы будем иметь возможность уменьшить это в идеале до двух коек. И тогда два-три военнослужащих будут иметь возможность после выполнения боевых заданий, боевых учений полноценно провести реабилитацию, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню", - сказал П.Порошенко в ходе презентации программы строительства общежитий для военнослужащих в Киеве в четверг.

Президент отметил, что на строительство новых жилых лагерных городков для военнослужащих потрачены средства, в том числе, конфискованные у предыдущего руководства Украины. По его словам, качество жилья для военнослужащих соответствует стандартам НАТО.

П.Порошенко сообщил, что на строительство общежитий повышенной комфортности для военнослужащих-контрактников направлено 1 млрд грн. Глава государства также отметил, что в бюджете на следующий год будет предусмотрена приблизительно такая же сумма, как и в этом году, на строительство общежитий повышенной комфортности для военнослужащих.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сказал, что на строительство этого общежития для военнослужащих потрачено около 1 млрд грн.

"Ресурс, который заложен в проект бюджета на следующий год, даст возможность построить такие общежития общей численностью для более 22 тыс. человек", - сообщил С.Полторак.

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