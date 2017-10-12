Матиос заявляет о недопустимости введения изменений в УПК и просит предложений от юристов КНУ им. Т.Шевченко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опасается, что принятые Верховной Радой в начале октября изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) разрушат следствие правоохранительных органов. Он также обратился в Киевский национальный университет им. Т.Шевченко с просьбой к специалистам в сфере права дать оценку и прогноз в случае действия измененных норм.

"Об изменениях в УПК, которые разрушат следствие правоохранительных органов и ограничат права граждан. Изменения в УПК подписывать нельзя!" – написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

А.Матиос также сообщил, что обратился ко всем руководителям правоохранительных органов и руководителям юридических вузов и Академии правовых наук с просьбой поддержать его позицию.

"Не оставляю надежды, что председатель ВР Украины Парубий одумается и не будет придумывать "ноу-хау" в части "осуществления редакционной и технико-юридической доработки", а фактически переписывание отдельных норм закона. Если так сделают - это будет состав преступления", - также указал главный военный прокурор.

Кроме того, он обнародовал копию письма в адрес ректора КНУ им. Т.Шевченко Леонида Губерскогому, в котором, в частности, просит: "С целью подготовки общей консолидированной позиции правоохранительных органов, которые будут обязаны выполнять предложенные и принятые Верховной Радой изменения в УПК Украины, прошу Вас и возглавляемый Вами коллектив как специалистов в отрасли права, опытных теоретиков и практиков, высказать свою точку зрения относительно соответствия принятых изменений в этот Кодекс задачам и принципам уголовного производства, а также по поводу проблем, которые возникнут во время применения таких норм на практике".

А.Матиос просит направить ответ Главной военной прокуратуре в кратчайший срок.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

Народный депутат Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии) предложил поправку №109, которой предлагалось изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца – относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев – относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека. Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.

Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно правке А.Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

4 октября начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что все уголовные производства, которые сейчас расследуются в отношении преступлений времен Революции Достоинства, будут закрыты из-за этих изменений.

Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что уголовные производства, которые расследуются в отношении преступлений времен Революции Достоинства, как и другие открытые ранее, не будут закрыты вследствие изменений в УПК.