В ДТП с участием автомобилей СММ ОБСЕ и ВСУ в Донецкой области никто не пострадал

В ДТП при участии патрульного автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и автомобиля Вооруженных сил Украины в Донецкой области никто не пострадал, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе миссии.

"В четверг в 11:30 между Карловкой и Орловкой произошло небольшое ДТП при участии патруля СММ и машины ВСУ. Обошлось без травм. Патруль СММ продолжил свое движение по плану", - рассказали с пресс-службе.

Более детальную информацию в миссии пообещали обнародовать в ежедневном отчете.