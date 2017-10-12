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14:21 12.10.2017

Госпродпотребслужба Украины и Ветслужба Анголы планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины и Ветеринарная служба Анголы планируют в ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве.

Согласно пресс-релизу Госпродпотребслужбы, подписание меморандума создаст правовые основы для содействия торговле подконтрольными товарами между государствами.

Стороны договорились в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством содействовать развитию практического и научного сотрудничества в области ветеринарии и здоровья животных.

Встреча состоялась в рамках подведения итогов визита делегации из Анголы, которая прибыла в рамках программы обмена опытом специалистов в области ветеринарной медицины.

Углубление сотрудничества между компетентными органами Украины и Анголы происходит во исполнение договоренностей, достигнутых в результате официального визита украинской делегации в Анголу в мае 2017 года.

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Интерфакс-Украина
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