Австрия оспаривает введенный Германией дорожный сбор в Европейском суде

Австрия обратилась с иском в Европейский суд в связи с введением Германией дорожного сбора для легковых автомобилей.

Суд официально зарегистрирует иск в течение дня, заявил в четверг министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Йорг Ляйхтфрид. Три месяца, в течение которых Еврокомиссия могла вынести заключение по поводу введенного в ФРГ закона о взимании дорожного сбора, истекли, и Вена, таким образом, получила формальное право обратиться в Европейский суд, добавил он.

Австрия считает, что немецкий дорожный сбор дискриминирует права иностранных водителей, и обвиняет Еврокомиссию в бездействии, сообщает Deutsche Welle.

"Европейский союз должен быть сообществом, основанным на солидарности, а не сообществом, в котором действуют законы тех, кто сильнее. Еврокомиссия не смогла обеспечить главенство права и справедливости", - заявил Й.Ляйхтфрид.

Германия начнет собирать дорожную пошлину за пользование автобанами и шоссе после начала работы нового правительства.

Владельцы легковых автомобилей должны будут купить наклейку на стекло, разрешающую пользование местными дорогами. Цена будет зависеть от продолжительности действия, а также от объема двигателя и экологических характеристик автомобиля.

При этом расходы немецким автомобилистам государство компенсирует путем снижения ежегодного налога на автомобили на сумму, соответствующую стоимости годовой наклейки.