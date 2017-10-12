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13:59 12.10.2017

Госпогранслужба напоминает о правилах и сроках сбора диких ягод на границе с Беларусью

Госпогранслужба напоминает о правилах и сроках сбора диких ягод на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины призывает жителей приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ривненской области в трех временных местах "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" соблюдать пограничное законодательство во время сбора черники и клюквы (дикоросов) на территории белорусского заповедника "Ольманськие болота".

"Пересечение государственной границы Украины в этих местах пропуска местные жители могут осуществлять ежедневно с 8:00 до 20:00 только в пешем порядке или на велосипедах до 15 ноября этого года. На остальных участках ответственности Луцкого отряда граждане Украины могут пересечь государственную границу, в том числе с целью сбора дикоросов, только в установленном порядке, в пунктах пропуска через государственную границу Украины", - информирует в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В погранведомстве отметили, что по невнимательности или сознательно (сокращая путь) сборщики дикоросов могут незаконно попасть на территорию соседней Беларуси. Так, с начала сезона сбора дикоросов (с 1 июля) подразделения Луцкого отряда вернули с государственной границы более 1000 человек, среди которых 200 детей. Украинские и белорусские пограничники задержали 47 нарушителей государственной границы, их привлекли к ответственности.

Пограничные службы Украины и Беларуси напоминают: "Во время сбора дикоросов запрещается разводить костры, осуществлять вырубку кустарников и леса, устанавливать лагеря и временные укрытия, а также оставлять бытовой мусор. Граждане, которые не будут выполнять указанные требования или будут заниматься другой деятельностью, кроме сбора дикоросов, будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством, как Украины, так и Республики Беларусь".

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Интерфакс-Украина
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