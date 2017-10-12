Болгарское нацменьшинство поддерживает новый закон Украины об образовании, но отмечает отсутствие учителей и учебников болгарского языка

Представители болгарского национального меньшинства Украины поддерживают новый закон "Об образовании", но отмечает отсутствие учителей и учебников болгарского языка, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый закон "Об образовании", но подчеркнули проблемы - отсутствие квалифицированных учителей болгарского языка и учебников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Посол Республики Болгария Красимир Минчев в ходе круглого стола в посольстве отметил, что "с принятием нового закона "Об образовании" для болгарского меньшинства несколько меньше изменяется, чем, например, для венгерского или румынского, потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас".

Посол подчеркнул, что болгары понимают, что дети в Украине должны учить государственный язык.

Проблемным вопросом для меньшинства является подготовка учителей и учебников для изучения болгарского языка.

Заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей подчеркнул, что подготовка учителей - один из крупнейших вызовов министерства.

Советник министра образования и науки Болгарии Лилиана Друмев отметила, что их страна с большим уважением относится к представителям болгарского меньшинства в Украине и готова его поддерживать.