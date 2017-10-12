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13:24 12.10.2017

Суд Киева изберет меру пресечения чиновникам Минобороны

Соломенский районный суд Киева в четверг изберет меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому и директору департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов МинобороныВладимиру Гулевичу, сообщает пресс-служба Соломенского районного суда Киева.

Судебное заседание по избранию меры пресечения И.Павловскому начнется в 14.15, а В.Гулевичу – в 17.15 в помещении суда по адресу: г.Киев, Вознесенский спуск, 10-Б.

Чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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