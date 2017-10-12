СБУ прекратила в Виннице деятельность подпольной оружейной мастерской

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность подпольной оружейной мастерской.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что подпольный цех по изготовлению, реставрации и переделке в боевое оружие организовал житель Винницы.

"Во время обысков по месту жительства и в мастерской дельца оперативники спецслужбы изъяли два автомата Калашникова, восемь винтовок Мосина, пулемет MG 42, самозарядную винтовку Токарева, пять пистолетов Люгер, ТТ и Макарова, самодельный пистолет-пулемет, пять гранат Ф 1 и более 2 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины (приобретение, хранение, передача и сбыт огнестрельного оружия).

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.