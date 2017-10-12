События

12:35 12.10.2017

В Украин ожидается дождливая, но не очень холодная погода

В Украин ожидается дождливая, но не очень холодная погода

В ближайшие сутки, 13 октября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и влажный, умеренно-теплый воздух, перемещающийся с запада Европы, температурный фон кардинально не изменится, лишь на западе и севере страны дневная температура немного снизится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу в Украине ожидается временами небольшой, днем в восточных областях умеренный дождь, лишь ночью в южной части страны - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, на западе страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем в северных и западных областях 9-14°, на остальной территории 12-17°, в южной части до 20°.

В Киеве в пятницу временами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 13 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 23,4 градусов тепла в 2014 году, а самая низкая ночью на отметке 2,6 градуса мороза в 1891 году.

В субботу, 14 октября, в Украине временами ожидается небольшой дождь, лишь в большинстве южных и западных областей - без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 8-13°, на крайнем юге и Закарпатье 12-17°.

В Киеве в субботу временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

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