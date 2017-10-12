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12:23 12.10.2017

СБУ предупреждает об угрозе масштабной кибератаки в отношении госструктур и частных компаний

СБУ предупреждает об угрозе масштабной кибератаки в отношении госструктур и частных компаний

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, целями злоумышленников определены крупные государственные и частные компании. Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране.

Специалисты СБУ располагают данными, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, осуществленной в июне текущего года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо соблюдать ряд рекомендаций: обновить сигнатуры антивирусного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях; осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании. Также следует обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в том числе OS Windows всех без исключения версий.

Как сообщалось, 27 июня компьютерные сети Кабинета министров Украины, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Эксперты предварительно назвали ее крупнейшей подобной кибератакой в Украине.

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