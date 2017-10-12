Грузинский президент помиловал больше 220 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 226 заключенных, сообщил в четверг журналистам председатель госкомиссии по помилованию заключенных Звиад Коридзе.

"Уже сегодня 141 из 226 помилованных заключенных смогут вернуться в свои дома. Остальным помилованным заключенным снижены сроки отбывания наказания. Среди помилованных 13 женщин и 2 подростка", - сказал З.Коридзе.

По его словам, среди помилованных есть и заключенный, отбывающий пожизненный тюремный срок.