События

11:56 12.10.2017

Грузинский президент помиловал больше 220 заключенных

Грузинский президент помиловал больше 220 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 226 заключенных, сообщил в четверг журналистам председатель госкомиссии по помилованию заключенных Звиад Коридзе.

"Уже сегодня 141 из 226 помилованных заключенных смогут вернуться в свои дома. Остальным помилованным заключенным снижены сроки отбывания наказания. Среди помилованных 13 женщин и 2 подростка", - сказал З.Коридзе.

По его словам, среди помилованных есть и заключенный, отбывающий пожизненный тюремный срок.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Грузия и Казахстан планируют вместе выходить на рынки Евросоюза и Китая

Лутковская предложила российской коллеге вместе посетить находящихся в заключении в РФ граждан Украины

Обнаруженный с огнестрельным ранением в подъезде жилого дома в Тбилиси мужчина оказался высокопоставленным чиновником МВД - СМИ

Ливень вызвал оползни в грузинском Кобулети, две семьи пришлось эвакуировать

Всемирный банк поможет Грузии благоустроить территорию неприступного столпа Кацхи

В тбилисских школах каждый ученик на большой перемене получит бесплатно по яблоку

В одном из регионов Грузии снова возник лесной пожар

Грузия готовится переработать рекордное количество винограда

В Генпрокуратуре Украины подтверждают получение запроса от грузинской стороны на выдачу Саакашвили, этот запрос будет рассматривать Минюст

Из-за лесных пожаров в Грузии за последние два дня выгорело более 80 га площади - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ прекратила в Виннице деятельность подпольной оружейной мастерской

В Киеве один из скверов могут назвать именем Бориса Немцова

В Украин ожидается дождливая, но не очень холодная погода

Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении

Открыто дело по статье "хулиганство" после драки на матче в Днепре

СБУ предупреждает об угрозе масштабной кибератаки в отношении госструктур и частных компаний

НАБУ выявила факты нанесения убытков ГП "Червоный землероб" на 48,5 млн грн

Украинская сторона СЦКК увязывает фейковые данные российской стороны об обстрелах на Донбассе стремлением обострять ситуацию

В РФ предъявлено обвинение двум украинским пограничникам

Главная военная прокуратура Украины ищет пострадавших от действий российского генерала Шадрина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА