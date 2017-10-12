События

11:46 12.10.2017

НАБУ выявила факты нанесения убытков ГП "Червоный землероб" на 48,5 млн грн

НАБУ выявила факты нанесения убытков ГП "Червоный землероб" на 48,5 млн грн

 Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в связи с нанесением ущерба ГП "Червоный землероб" на сумму более 48,5 млн грн.

Согласно сообщению на сайте НАБУ, 11 октября пяти подозреваемым и стороне защиты открыт доступ к материалам производства.

Как выяснило следствие, директор госпредприятия в сговоре с руководителями двух частных компаний организовали преступную схему, по которой "Червонный землероб" в июле-ноябре 2015 году потерял зерно на сумму более 23 млн грн.

"По замыслу злоумышленников, зерно, принадлежавшее ГП, передали на ответственное хранение одной частной компании. Другая частная фирма, в свою очередь, должна было его продать под видом зерна собственного производства и таким образом легализовать имущество, полученное преступным путем. Что и было сделано", - говорится в сообщении.

В результате, по похожей схеме в ноябре-декабре 2015 года злоумышленники незаконно завладели зерном ГП еще на сумму более 25 млн грн. К реализации коррупционной схемы привлекли еще и заместителя директора госпредприятия и физическое лицо-предпринимателя.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2016 года.

В январе-октябре 2017 года организаторам коррупционной схемы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых и юридических лиц, в интересах которых они действовали. В частности, речь идет о квартирах, земельных участках, складских помещениях, легковых и грузовых автомобилях, специальной и сельскохозяйственной технике, средствах на счетах юридических и физических лиц.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

НАБУ и САП задержали замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны

НАБУ вызвало мэра Одессы на допрос в качестве свидетеля

НАБУ продолжит участие в расследовании дела "черной бухгалтерии" Партии регионов

Глава райсуда Киевской области задержан при получении взятки – НАБУ

Заявления о якобы "прослушке" НАБУ чиновников являются попыткой дискредитировать идею автономного права Бюро на прослушивание – Сытник

Директор НАБУ: если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

Информация о незаконной прослушке НАБУ не нашла подтверждения - Холодницкий

Генпрокуратура проводит расследование по делу о незаконной слежке и прослушке чиновников сотрудниками НАБУ

НАБУ начало расследование возможных коррупционных деяний экс-главы АП Лёвочкина

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ прекратила в Виннице деятельность подпольной оружейной мастерской

В Киеве один из скверов могут назвать именем Бориса Немцова

В Украин ожидается дождливая, но не очень холодная погода

Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении

Открыто дело по статье "хулиганство" после драки на матче в Днепре

СБУ предупреждает об угрозе масштабной кибератаки в отношении госструктур и частных компаний

Грузинский президент помиловал больше 220 заключенных

Украинская сторона СЦКК увязывает фейковые данные российской стороны об обстрелах на Донбассе стремлением обострять ситуацию

В РФ предъявлено обвинение двум украинским пограничникам

Главная военная прокуратура Украины ищет пострадавших от действий российского генерала Шадрина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА