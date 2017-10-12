НАБУ выявила факты нанесения убытков ГП "Червоный землероб" на 48,5 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в связи с нанесением ущерба ГП "Червоный землероб" на сумму более 48,5 млн грн.

Согласно сообщению на сайте НАБУ, 11 октября пяти подозреваемым и стороне защиты открыт доступ к материалам производства.

Как выяснило следствие, директор госпредприятия в сговоре с руководителями двух частных компаний организовали преступную схему, по которой "Червонный землероб" в июле-ноябре 2015 году потерял зерно на сумму более 23 млн грн.

"По замыслу злоумышленников, зерно, принадлежавшее ГП, передали на ответственное хранение одной частной компании. Другая частная фирма, в свою очередь, должна было его продать под видом зерна собственного производства и таким образом легализовать имущество, полученное преступным путем. Что и было сделано", - говорится в сообщении.

В результате, по похожей схеме в ноябре-декабре 2015 года злоумышленники незаконно завладели зерном ГП еще на сумму более 25 млн грн. К реализации коррупционной схемы привлекли еще и заместителя директора госпредприятия и физическое лицо-предпринимателя.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2016 года.

В январе-октябре 2017 года организаторам коррупционной схемы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых и юридических лиц, в интересах которых они действовали. В частности, речь идет о квартирах, земельных участках, складских помещениях, легковых и грузовых автомобилях, специальной и сельскохозяйственной технике, средствах на счетах юридических и физических лиц.