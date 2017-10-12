События

11:38 12.10.2017

Украинская сторона СЦКК увязывает фейковые данные российской стороны об обстрелах на Донбассе стремлением обострять ситуацию

Украинская сторона СЦКК увязывает фейковые данные российской стороны об обстрелах на Донбассе стремлением обострять ситуацию

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) констатирует, что российская сторона СЦКК по-прежнему "фиксирует" несуществующие обстрелы позиций незаконных вооруженных формирований ОРДЛО со стороны подразделений сил АТО, в том числе из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке приводятся примеры, предоставленные российской стороной, о многочисленных фейковых обстрелах вдоль линии разграничения.

"Группы наблюдателей украинской стороны СЦКК информацию об этих обстрелах не подтверждают", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную "фейковую" активность российской стороны во время фиксирования несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ с работой на территории Донецкой и Луганской областей патрулей СММ ОБСЕ во главе с первым заместителем главы спецмиссии Александром Хугом.

"Такая "помощь" НВФ ОРДО и ОРЛО с российской стороны СЦКК демонстрирует их общую заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в регионе и стремление относительно дальнейшего обострения противостояния на Донбассе", - подытожили в украинской стороне.

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