Украинская сторона СЦКК увязывает фейковые данные российской стороны об обстрелах на Донбассе стремлением обострять ситуацию

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) констатирует, что российская сторона СЦКК по-прежнему "фиксирует" несуществующие обстрелы позиций незаконных вооруженных формирований ОРДЛО со стороны подразделений сил АТО, в том числе из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке приводятся примеры, предоставленные российской стороной, о многочисленных фейковых обстрелах вдоль линии разграничения.

"Группы наблюдателей украинской стороны СЦКК информацию об этих обстрелах не подтверждают", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную "фейковую" активность российской стороны во время фиксирования несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ с работой на территории Донецкой и Луганской областей патрулей СММ ОБСЕ во главе с первым заместителем главы спецмиссии Александром Хугом.

"Такая "помощь" НВФ ОРДО и ОРЛО с российской стороны СЦКК демонстрирует их общую заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в регионе и стремление относительно дальнейшего обострения противостояния на Донбассе", - подытожили в украинской стороне.