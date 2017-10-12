Главная военная прокуратура Украины ищет пострадавших от действий российского генерала Шадрина

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования преступлений гражданина РФ Романа Шадрина, занимавшего должность "заместителя министра" "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР", устанавливает круг задержанных представителями "МГБ ЛНР".

"В уголовном производстве необходимо установить всех лиц, которые были незаконно задержаны участниками так называемого "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР", а также других лиц, которым известны какие-либо обстоятельства участия в этой организации Шадрина Р.А., известного под позывными "Царь" и "Генерал", - сообщается на сайте Генпрокуратуры в четверг.

В данном деле проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств всех преступлений, совершенных Р.Шадриным, с целью привлечения его к уголовной ответственности.

В случае наличия соответствующей информации просьба обращаться в Главную военную прокуратуру Генпрокуратуры Украины по тел. (063) 409-10-85.

Как сообщалось, в марте текущего года Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении гражданину России, генерал-майору Вооруженных сил РФ Р.Шадрину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (дача приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением) УК Украины.

Установлено, что Р.Шадрин с октября 2014 по август 2015 года, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами ВС РФ, будучи в должности так называемого заместителя министра "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР", участвовал в ведении агрессивной войны против Украины. В частности, отдавая приказы участникам "ЛНР", которые находились в его подчинении, он организовывал артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и других воинских формирований, привлеченных к проведению АТО на территории Луганской области.

Кроме того, Р.Шадрин организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан РФ, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и другого жестокого обращения с ними.

Он объявлен в розыск.