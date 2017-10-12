Насиров должен завершить ознакомление с материалами расследования до 6 ноября

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и руководитель департамента ГФС Владимир Новиков должны завершить ознакомление с материалами досудебного расследования до 6 ноября.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, такое решение принял 11 октября следственный судья Соломенского райсуда Киева.

"Правоохранители просили суд ограничить срок ознакомления с материалами 12 октября", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский райсуд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла указанный залог.

28 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил о завершении расследования дела в отношении Р.Насирова и вручении ему окончательного подозрения.