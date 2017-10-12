Президент Грузии призвал укреплять обороноспособность страны в связи с российской угрозой

Грузия продолжит укреплять обороноспособность, так как угроза со стороны России сохраняется, заявил в четверг на конференции по обороне и безопасности в Батуми президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Как бы тяжело это не было, но мы не должны поддаваться на провокации России", - сказал Г.Маргвелашвили, отметив, что "провокации являются одним из механизмов российской политики".

"Грузия обязательно должна укрепить обороноспособность, и мы это делаем. Мы проводим реформы, чтобы достичь своей стратегической цели, стать совместимыми со стандартами НАТО", - добавил он.

Со своей стороны глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили отметил, что "агрессивная политика" России в отношении Грузии продолжается и это выражается в таких процессах, как "поглощение оккупированных территорий".

Он добавил, что, "несмотря на провокации со стороны России, Грузия остается приверженной соглашению о прекращении огня от 2008 года".

Г.Квирикашвили подчеркнул, что Тбилиси "предпринимает дипломатические шаги, чтобы на основе международных принципов и норм, более активного включения международного сообщества состоялось выполнение Российской Федерацией взятых обязательств: деоккупация наших территорий, обеспечение международных механизмов и мирное решение конфликта".

Ранее в четверг в МИД Грузии по итогам состоявшегося 10-11 октября 41-го раунда международных женевских дискуссий заявили, что на переговорах грузинская сторона вновь призвала РФ взять на себя обязательства о неприменении силы.

В ходе переговоров грузинская сторона обратила особое внимание на невыполнение Россией обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности, в связи с продолжающейся милитаризацией в Абхазии и Южной Осетии и активизацией там военных учений, отметили в МИД Грузии.