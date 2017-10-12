События

10:33 12.10.2017

Береза после избиения ультрас на матче хочет инициировать принятие закона о порядке на стадионах

Почетный президент спортивного клуба "Днепр-1", народный депутат Украины Юрий Береза (фракция "Народный фронт") был избит вечером 11 октября в перерыве матча между СК "Днепр-1" и ФК "Днепр" ультрас. Ввиду произошедшего он намерен выступить с инициативой о принятии закона об обеспечении порядка на стадионах.

На своей странице в "Фейсбуке" Ю.Береза разместил фотографии собственно нападения и результат избиения (кровоточащая ссадина на лице).

"На стадионе были дети, которых некому защитить. На матч приехало 700 школьников из сел области (Днепропетровской - ИФ), среди которых много сирот из интернатов. Представьте ситуацию, когда куча подонков, разметая на своем пути малышню, избивая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики СК "Днепр-1". А правоохранители и стюарды при этом действовали совершенно неадекватно, можно сказать совсем не действовали", - возмущен почетный президент СК.

Он заявил, что сделает всё возможное, "чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские", а также выразил надежду, что в ближайшее время состоится заседание Федерации футбола Украины и Профессиональной футбольной лиги.

В интервью, опубликованном на странице СК "Днепр-1" в "Фейсбуке", Ю.Береза сказал, что обратится к президенту ФФУ Андрею Павелко (является также народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко") с предложением обсудить ситуацию на стадионах, и "если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах". Он выступает за жесткую реакцию на неподобающее поведение на стадионе.

"Не исключаю, что должны появиться приговоры, например, пожизненный запрет посещать матчи. Иначе мы не создадим новую футбольную идеологию", - подчеркнул он.

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