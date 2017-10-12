В Закарпатской области перевернулся автобус с молодежной сборной Украины по самб

Автобус с молодежной сборной Украины по самбо, следовавший на чемпионат мира в Сербию, перевернулся в среду вечером в Закарпатской области.

"В результате ДТП получил травму один из пассажиров 1999 г.р., житель г.Никополь Днепропетровской области. Его… госпитализировали в Воловецкую центральную районную больницу", - сообщила пресс-служба ГУ Госслужбы по ЧС в Закарпатской области на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь пресс-служба Федерации самбо Украины сообщает о двух госпитализированных. "К счастью, все живы, хотя и получили травмы - в основном ушибы и синяки. Две спортсменки остались в больнице - Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко: у них подозрение на сотрясение мозга", - цитирует пресс-служба президента Национальной федерации самбо Украины Вадима Рогача, который ехал в этом автобусе.

При этом В.Рогач подчеркнул: "Честно говоря, мы только утром начинаем чувствовать, у кого что болит. Но все же решили ехать на чемпионат мира - спортсмены хотят бороться".

По информации ГУ ГСЧС в Закарпатской области, водитель автобуса Mercedes Irizar, который ехал из Киева в Сербию и перевозил 38 членов команды сборной Украины по самбо, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в кювет.

Пресс-служба Федерации самбо Украины сообщает, что "автобус занесло на мокрой дороге и он перевернулся на бок".