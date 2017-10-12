События

10:01 12.10.2017

Националисты 14 октября отметят в Киеве 75-летие создания УПА

Националисты 14 октября отметят в Киеве 75-летие создания УПА

 Активисты Всеукраинского объединения "Свобода", партий "Национальный корпус", "Правый сектор" и других националистических организаций в субботу, 14 октября, проведут в Киеве традиционный марш славы Украинской Повстанческой Армии (УПА) и отметят 75-летие создания УПА.

"14 октября в Киеве состоится традиционный марш славы УПА. Отметить 75-летие создания Украинской Повстанческой Армии в столице соберутся активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и других националистических организаций. Сбор - в 16.00 в парке Шевченко", - сообщается на сайте ВО "Свобода".

После марша состоится праздничный концерт с участием группы "Кому вниз".

Согласно заявке, поданной в Киевскую горгосадминистрацию, маршрут националистов следующий: парк им. Тараса Шевченко – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Сагайдачного – Контрактовая площадь. В заявке указано, что ожидается участие 20 тыс. человек.

В этот же день партия "Национальный корпус" проведет II торжественный съезд (начало – в 11.00). Партия отметит первую годовщину своего создания, утвердит изменения в устав, объявит о новых членах высшего совета "Национального корпуса" и др.

Как известно, 14 октября – День защитника Украины, День украинского казачества и православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

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