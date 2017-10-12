Боевики продолжают препятствовать деятельности СММ ОБСЕ в Донецкой области

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области продолжают устраивать вооруженные провокации на линии разграничения сторон и создают препятствия работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в четверг утром.

"Вчера, 11 октября 2017 года, в соответствии с планом СММ ОБСЕ осуществлялось пересечение патрулями Миссии линии разграничения сторон по пути М-03 Светлодарск-Дебальцево. Отмеченная процедура предусматривает зеркальное вхождение в центр "серой зоны" с обеих сторон от линии разграничения сторон патрулей СММ ОБСЕ вместе с представителями соответствующих сторон СЦКК и саперами… Около 14.20-14.30 представители украинской стороны СЦКК, как находившиеся в выдвигавшейся группе, так и оставшиеся на "нулевом" блок-посте, слышали выстрелы со стороны населенного пункта Лозовое, контролируемого НВФ ОРДО, в направлении населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает такие провокационные действия незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области. "(Эти действия – ИФ) имеют системный характер и свидетельствуют о том, что руководство ОРДО цинично пренебрегает минскими договоренностями и сознательно стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отмечается в сообщении.