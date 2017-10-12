На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детонации боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро 12 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, сообщается в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 12 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

Также отмечается, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) Производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 23 тыс. 208 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 364 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 431 заявку от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 477 чел. и 288 ед. тех., из них от ГСЧС 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции - 19 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 39 чел. и 3 пожарных поезда.