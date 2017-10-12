События

06:40 12.10.2017

В рамках операции "Граница-2017" в Закарпатье, пограничники задержали 12 нелегалов – ГПСУ

В рамках операции "Граница-2017" в Закарпатье, пограничники задержали 12 нелегалов – ГПСУ

Сотрудники Чопского отряда в рамках операции "Граница-2017", ночью 11 октября задержали на границе 12 нелегальных мигрантов из Йемена, Судана и Вьетнама, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Так, сегодня ночью сотрудники пограничного ведомства совместно с офицерами оперативно-розыскного отдела задержали 6 граждан Йемена и одного суданца вблизи государственной границы. По словам задержанных, они прибыли из дальних краев в приграничье, чтобы в дальнейшем попасть в страны Европейского Союза в поисках работы", - сказано в сообщении на сайте ГПСУ.

Также в районе села Полянская Гута совместная межведомственная группа пограничников, оперативников Западного регионального управления ГПСУ, сотрудников Нацполиции и Службы безопасности Украины задержала пятеро граждан Вьетнама, пытавшихся попасть на территорию Словакии.

Всех задержанных иностранных граждан украинские пограничники доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда с целью проведения фильтрационных мероприятий и оформления процессуальных документов. Мигранты будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях – ИФ) "Нарушение или попытка нарушения государственной границы".

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