События

19:11 11.10.2017

Госадвокат Януковича не смог встретиться со своим клиентом в Ростове-на-Дону

Госадвокат Януковича не смог встретиться со своим клиентом в Ростове-на-Дону

Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько прибыл в Ростов-на-Дону для встречи со своим подзащитным, но так и не увиделся с ним, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, представившийся адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", - сказал Ю.Кирасир.

По его словам, в комментарии для прессы В.Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться в этом деле".

Как сообщалось, 5 октября Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу об обвинении В.Януковича в государственной измене на 11 октября в связи с поездкой государственного защитника М.Герасько в Российскую Федерацию для встречи со своим подзащитным и согласования правовой позиции с ним.

11 октября Оболонский райсуд перенес на 19 октября заседание по этому делу в связи с тем, что М.Герасько вернется из командировки в РФ только 13 октября.

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