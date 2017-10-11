В Киеве из банковских ячеек похитили валюту и золото

Неустановленные злоумышленники похитили около $350 тыс и золото в слитках из депозитных ячеек одного из финансовых учреждений Киева, сообщается на официальном сайте столичной полиции в среду.

"По предварительной информации, в группе "работает" как минимум трое лиц. Правоохранителям известно о трех преступлениях, к которым причастные злоумышленники", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

В начале октября 2017 года в столичную полиции поступило сообщение об исчезновении вещей и денег из ячейки одного из банков в Подольском районе столицы. Потерпевший 54-летний предприниматель рассказал правоохранителям, что хранил в депозитарии банковского отделения $42 тыс, EUR5 тыс и 1 кг золота в маленьких слитках, но обнаружил их отсутствие.

К полиции обратился второй клиент этого отделения - 42-летний житель Киева с аналогичным сообщением. Из его шкатулки исчезли $25 тыс, EUR40 тыс, GBP360.

Позже правоохранителям поступило еще одно сообщение о краже в финансовом учреждении: из депозитной ячейки жителя Киевской области тоже исчезли деньги.

"Полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотокарточками. Правоохранители разыскивают мужчин… За помощь в установлении места нахождения воров гарантированное вознаграждение", - сообщается на сайте полиции Киева.