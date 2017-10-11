Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие в районе проведения АТО с начала суток по состоянию на 18:00 среды, погибших и раненых в рядах украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО

"С полуночи в районе проведения АТО наблюдается тенденция к обострению обстановки… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. Вследствие боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет", - говорится в сводке.

Боевики продолжили активно обстреливать украинские позиции на приморском (мариупольском) и донецком направлениях. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по украинским опорным пунктам в районе г.Авдеевка. "Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам", - говорится в сообщении.

"На мариупольском направлении враг трижды стрелял из пулеметов и противотанковых гранатометов на околицах Талаковки. Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино", - информирует пресс-центр.