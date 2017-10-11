События

19:07 11.10.2017

Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие в районе проведения АТО с начала суток по состоянию на 18:00 среды, погибших и раненых в рядах украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО

"С полуночи в районе проведения АТО наблюдается тенденция к обострению обстановки… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. Вследствие боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет", - говорится в сводке.

Боевики продолжили активно обстреливать украинские позиции на приморском (мариупольском) и донецком направлениях. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по украинским опорным пунктам в районе г.Авдеевка. "Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам", - говорится в сообщении.

"На мариупольском направлении враг трижды стрелял из пулеметов и противотанковых гранатометов на околицах Талаковки. Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино", - информирует пресс-центр.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, четверо военнослужащих получили ранения – штаб

Приняты меры по розыску украинского военнослужащего, якобы задержанного роспограничниками при пересечении госграницы в Луганской области – штаб

Боевики в течение дня не прекращали обстрелы позиций украинских военных

Морально-психологическое состояние украинских военных в зоне АТО удовлетворительное

Боевики с полуночи 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Боевики в зоне АТО на Донбассе 26 раз обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

Боевики в зоне АТО на Донбассе в воскресенье 4 раза обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

За прошлые сутки боевики 19 раз нарушили перемирие, один украинский боец ранен – штаб АТО

Боевики минимизировали количество обстрелов на Донбассе

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Автор антиукраинских надписей на здании украинского консульства в польском Жешуве задержан, ему грозит до двух лет тюрьмы

Госадвокат Януковича не смог встретиться со своим клиентом в Ростове-на-Дону

В Киеве из банковских ячеек похитили валюту и золото

Экс-мэру Запорожья Сину определена мера пресечения в виде личного обязательства

Пользователи "Фейсбук" столкнулись со сбоями в работе соцсети

Начальнику департамента спецрасследований Генпрокуратуры Горбатюку объявлен выговор

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

Глава СБУ не исключает провокаций 14 октября, но обещает, что правоохранители обеспечат безопасность

"ЧВК Вагнера" - это прикрытие для фактически действующего подразделения спецназа ВС РФ – глава СБУ

В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди различной интенсивности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА