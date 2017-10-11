События

18:55 11.10.2017

Экс-мэру Запорожья Сину определена мера пресечения в виде личного обязательства

Экс-мэру Запорожья Сину определена мера пресечения в виде личного обязательства

 Суд определил меру пресечения экс-мэру Запорожья Александру Сину, подозреваемому в злоупотребление властью по делу о незаконном отчуждении земли, в виде личного обязательства, сообщила пресс-служба Орджоникидзевского районного суда города.

Как отмечается в сообщении, представитель следствия ходатайствовал перед судом о принятии в отношении А.Сина меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

По данным следствия, экс-мэр Запорожья А.Син является подозреваемым в уголовных делах о незаконном отчуждении двух элитных земельных участков в областном центре, что квалифицируется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Орджоникидзевский районный суд признал А.Сина виновным в деле о нарушении конституционных прав на труд 19 главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения областного центра. Суд назначил наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти сроком на 2 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

Верховный суд РФ смягчил приговор осужденных за убийство Немцова, исключив из него 100-тысячный штраф

Суд сменил управляющего санацией "Сумыхимпром"

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подготовке похищения нардепа Гончаренко

Украинские пограничники могли быть захвачены силой

"Смарт-Холдинг" внес 5 млн грн. залога за директора ЧАО "Укргазвыдобуток"

Суд арестовал директора "Укргазвыдобутку" с возможностью внесения залога 5 млн.грн

Венецианская комиссия поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда с оговорками

Суд перенес заседание по делу Януковича из-за поездки адвоката в РФ для встречи с экс-президентом

Луценко: Процесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве из банковских ячеек похитили валюту и золото, полиция ищет группу злоумышленников

Боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Пользователи "Фейсбук" столкнулись со сбоями в работе соцсети

Начальнику департамента спецрасследований Генпрокуратуры Горбатюку объявлен выговор

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

Глава СБУ не исключает провокаций 14 октября, но обещает, что правоохранители обеспечат безопасность

"ЧВК Вагнера" - это прикрытие для фактически действующего подразделения спецназа ВС РФ – глава СБУ

В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди различной интенсивности

СБУ задержала двух граждан Украины, готовивших по заказу "ДНР" череду терактов

СБУ задержала женщину-военного Нацгвардии, которая передавала информацию спецслужбам РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА