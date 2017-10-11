Экс-мэру Запорожья Сину определена мера пресечения в виде личного обязательства

Суд определил меру пресечения экс-мэру Запорожья Александру Сину, подозреваемому в злоупотребление властью по делу о незаконном отчуждении земли, в виде личного обязательства, сообщила пресс-служба Орджоникидзевского районного суда города.

Как отмечается в сообщении, представитель следствия ходатайствовал перед судом о принятии в отношении А.Сина меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

По данным следствия, экс-мэр Запорожья А.Син является подозреваемым в уголовных делах о незаконном отчуждении двух элитных земельных участков в областном центре, что квалифицируется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Орджоникидзевский районный суд признал А.Сина виновным в деле о нарушении конституционных прав на труд 19 главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения областного центра. Суд назначил наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти сроком на 2 года.