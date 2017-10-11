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18:47 11.10.2017

Начальнику департамента спецрасследований Генпрокуратуры Горбатюку объявлен выговор

Начальнику департамента спецрасследований Генпрокуратуры Горбатюку объявлен выговор

 Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК) прокуроров объявила выговор начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку.

"Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила: привлечь к дисциплинарной ответственности начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Горбатюка С.В., применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в сообщении КДК прокуроров на странице в Фейсбуке в среду.

Сам С.Горбатюк пояснил интернет-изданию "Украинская правда", что выговор вынесен ему по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, с которым у него уже больше года идет конфликт.

"На протяжении определенного времени он (Ю.Столярчук – ИФ) препятствовал расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их забрать. Вынес незаконные постановления, которые я пытался обжаловать у генерального прокурора", - пояснил С.Горбатюк.

Речь идет о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанных с генпрокурором времен президентства Виктора Януковича Виктором Пшонкой.

С.Горбатюк считает, что заключение КДК абсурдно: "По их логике, прокурор должен беспрекословно выполнять приказы руководителя, даже если они незаконны".

Он также отметил, что планирует обжаловать решение комиссии прокуроров о выговоре.

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