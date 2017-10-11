Глава СБУ не исключает провокаций 14 октября, но обещает, что правоохранители обеспечат безопасность

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает возможность провокаций 14 октября после обнародованной информации о действиях РФ, но заверяет, что правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы в Киеве и в целом в Украине было безопасно.

"Я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве после всего того, что мы задокументировали...", - сказал В.Грицак в среду на брифинге в Киеве.

Информация о возможных провокациях, по словам главы СБУ, проверяется.

"Мы, в принципе, понимаем ситуацию, которая есть и вокруг Лавры (Киево-Печерская Лавра - ИФ) в том числе, но мне кажется, что в данном случае представители Лавры делают скорее шаги на упреждение, предают огласке информацию, чтобы потом избежать возможных инсинуаций. Я скажу от себя и от СБУ - мы будем делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах столицы и в других регионах нашего государства", - заверил глава СБУ.

Как известно, 14 октября – День защитника Украины. Кроме того, в этот день отмечается православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.