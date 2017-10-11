События

16:45 11.10.2017

Глава СБУ не исключает провокаций 14 октября, но обещает, что правоохранители обеспечат безопасность

Глава СБУ не исключает провокаций 14 октября, но обещает, что правоохранители обеспечат безопасность

 Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает возможность провокаций 14 октября после обнародованной информации о действиях РФ, но заверяет, что правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы в Киеве и в целом в Украине было безопасно.

"Я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве после всего того, что мы задокументировали...", - сказал В.Грицак в среду на брифинге в Киеве.

Информация о возможных провокациях, по словам главы СБУ, проверяется.

"Мы, в принципе, понимаем ситуацию, которая есть и вокруг Лавры (Киево-Печерская Лавра - ИФ) в том числе, но мне кажется, что в данном случае представители Лавры делают скорее шаги на упреждение, предают огласке информацию, чтобы потом избежать возможных инсинуаций. Я скажу от себя и от СБУ - мы будем делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах столицы и в других регионах нашего государства", - заверил глава СБУ.

Как известно, 14 октября – День защитника Украины. Кроме того, в этот день отмечается православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"ЧВК Вагнера" - это прикрытие для фактически действующего подразделения спецназа ВС РФ – глава СБУ

СБУ задержала двух граждан Украины, готовивших по заказу "ДНР" череду терактов

СБУ задержала женщину-военного Нацгвардии, которая передавала информацию спецслужбам РФ

Украинец пытался скрытно вывезти в ОРДО $70тыс.

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

В Киеве преступная группа под видом коллекторов требовала деньги с граждан

СБУ задержала участников группировки, наладившей по Украине сеть незаконного сбыта оружия криминалитету

ФСБ завербовала украинского гастарбайтера для сбора информации о средствах защиты госграницы Украины

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю российской "ЧВК Вагнера" Уткину

ПОСЛЕДНЕЕ

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди различной интенсивности

Грузовик с радиоактивным металлоломом обнаружили пограничники в Киевской области возле "зоны отчуждения"

В базах Интерпола Парасюк и украинцы, ранее упомянутые СК России как объявленные в международный розыск, не числятся

НАБУ и САП задержали замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны

На стоянке автосалона в Харькове подожгли автомобили BMW

Парк ГСЧС нуждается в обновлении на 70%, а низкая зарплата уводит подготовленных спасателей в иные силовые структуры

Гройсман поручил Минфину учесть потребности ГСЧС в технике, включая авиацию, при доработке проекта госбюджета-2018

Укроборонпром" рассчитывает на расширение ВТС с США в условиях гибридной войны

Киев направил медиков к задержанному в РФ Павлу Грибу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА