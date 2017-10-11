"ЧВК Вагнера" - это прикрытие для фактически действующего подразделения спецназа ВС РФ – глава СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что участвующая в войне на Донбассе "Частная военная компания Вагнера" является прикрытием для фактически действующего подразделения специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.

""Частная военная компания Вагнера" – это, как мы называем, учреждение-прикрытие для фактически действующего подразделения спецназначения Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

В.Грицак указал, что на следующий день после озвученной им 7 октября информации о "ЧВК Вагнера" президент РФ Владимир Путин подписал указ, который легализирует привлечение граждан других стран для выполнения задач по поддержке международного мира за пределами РФ не только во время военного положения или вооруженного конфликта.

"Это попытка задним числом узаконить деятельность иностранцев в "Частной военной компании Вагнера", их убийства, их преступления как на территории Украины, так и в Сирии", - подчеркнул он.

Глава СБУ также рассказал о сербах, которые принимали участие в конфликте на Донбассе. Например, на востоке Украины воевал Никола Йович, член "сербского клуба друзей Путина" и соавтор сербского издания "Геополитика". "Мы считаем его фактически инструментом сети Дугина по продвижению "русского мира" на Донбассе. Мы считаем его одним из активных агитаторов сербской части этого подразделения", - отметил В.Грицак.

По его словам, что главным вербовщиком членов "ЧВК Вагнера" из Балканских стран выступает Давор Драголюбович Савичич. "У него тесные связи с сербскими спецслужбами времен Слободана Милошевича. Это очень характеризует эту личность. Сегодня он скрывается в Российской Федерации от следствия за организацию террористического акта в Черногории, убийств на территории республики бывшей Югославии. Он получил прозвище "Элвис", мы также знаем его личный номер", - сообщил руководитель украинской спецслужбы.

Он напомнил, что в 2014 году в Сербии был принят закон, согласно которому граждане этой страны должны привлекаться к ответственности за войну на Донбассе, как только к ним доберутся сербские правоохранители.

"Сегодня нам известно, что только на территории "ЛНР" с начала конфликта на Донбассе воевало более 300 граждан Сербии. Мы уже отправляли в эту страну данные о боевиках, которые воевали против украинской армии на Донбассе. Мы знаем, что основная часть этого сербского подразделения дислоцировалась в районе Алчевска, знаем конкретные адреса и много фамилий", - указал В.Грицак.