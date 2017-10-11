В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди различной интенсивности

На территорию Украины в ближайшие сутки с Западной Европы продолжит поступать теплый воздух атлантического происхождения, погоду большинства областей, кроме южных, будут определять атмосферные фронты, несущие дожди различной интенсивности, сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой дождь ожидается ночью в северных регионах, в Полтавской и Харьковской областях – умеренный дождь; в южной части днем и в большинстве западных областей без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в восточных областях 3-8° тепла; днем 12-17°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 15-20°.

В Киеве 12 октября ночью умеренный дождь, днем - местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 октября самая высокая температура днем была 24,8° в 1907 году, самая низкая ночью -4,9° в 1898 году.

В Украине 13 октября на большей части территории страны небольшой дождь, а днем на востоке и в Приазовье - умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла, днем 11-16°, в южной части до 20°, в северных и западных областях 9-14°.

В Киеве 13 октября местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 11-13°.