События

16:07 11.10.2017

СБУ задержала двух граждан Украины, готовивших по заказу "ДНР" череду терактов

СБУ задержала двух граждан Украины, готовивших по заказу "ДНР" череду терактов

 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан Украины, которые по заказу так называемого министерства госбезопасности "ДНР" планировали совершить серию террористических актов против гражданского населения, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях задержало двоих граждан Украины, которые по заказу МГБ "ДНР" готовили террористический акт в городе Мариуполе", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.

По словам руководителя спецслужбы, задержав указанных лиц, СБУ тем самым предотвратила ряд готовящихся терактов. Первой целью террористов был железнодорожный вокзал Мариуполя, где жертвами должны были стать пассажиры поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

"Следствие установило, что целью преступников были не военные объекты, а места массового скопления граждан", - сказал В.Грицак, добавив, что задание диверсанты получили от так называемого МГБ "ДНР"

"Я, конечно, слабо верю в то, что представители МГБ "ДНР"… организовывая террористический акт на ж/д-вокзале в городе Мариуполе, делали это без согласования со своими кураторами с востока", – отметил руководитель украинской спецслужбы.

При этом глава СБУ подчеркнул, что у спецслужбы есть все основания для таких утверждений, поскольку удалось полностью задокументировать алгоритм подготовки диверсионной группы к террористическим актам: "Нам известны функции и распределение всех ее участников, кураторов и организаторов".

Он также сообщил, что организатором и ответственным за проведение операции является боевик "ДНР" Дмитрий Забудский.

По словам В.Грицака, сотрудники спецслужбы получили первые показания от задержанных диверсантов. По их словам, за работу им обещали от 3 до 5 тысяч долларов США. Теракты преследовали цель дестабилизации ситуации в Мариуполе, зоне АТО и всей Украине, как демонстрация неспособности Украины обеспечить безопасность.

Глава СБУ проинформировал, что действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 258 УК Украины – "Террористический акт".

Как передает корреспонгдент агенсва "Интерфакс-Украина", в ходе брифинга представителями СМИ также была продемонстрирована видеозапись допроса одного из задержанных.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава СБУ не исключает провокаций 14 октября, но обещает, что правоохранители обеспечат безопасность

"ЧВК Вагнера" - это прикрытие для фактически действующего подразделения спецназа ВС РФ – глава СБУ

СБУ задержала женщину-военного Нацгвардии, которая передавала информацию спецслужбам РФ

Украинец пытался скрытно вывезти в ОРДО $70тыс.

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

В Киеве преступная группа под видом коллекторов требовала деньги с граждан

СБУ задержала участников группировки, наладившей по Украине сеть незаконного сбыта оружия криминалитету

ФСБ завербовала украинского гастарбайтера для сбора информации о средствах защиты госграницы Украины

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю российской "ЧВК Вагнера" Уткину

ПОСЛЕДНЕЕ

В деле о растрате 149 млн грн Минобороны задержаны четыре человека - Холодницкий

В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди различной интенсивности

Грузовик с радиоактивным металлоломом обнаружили пограничники в Киевской области возле "зоны отчуждения"

В базах Интерпола Парасюк и украинцы, ранее упомянутые СК России как объявленные в международный розыск, не числятся

НАБУ и САП задержали замминистра обороны и директора департамента госзакупок Минобороны

На стоянке автосалона в Харькове подожгли автомобили BMW

Парк ГСЧС нуждается в обновлении на 70%, а низкая зарплата уводит подготовленных спасателей в иные силовые структуры

Гройсман поручил Минфину учесть потребности ГСЧС в технике, включая авиацию, при доработке проекта госбюджета-2018

Укроборонпром" рассчитывает на расширение ВТС с США в условиях гибридной войны

Киев направил медиков к задержанному в РФ Павлу Грибу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА