СБУ задержала двух граждан Украины, готовивших по заказу "ДНР" череду терактов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан Украины, которые по заказу так называемого министерства госбезопасности "ДНР" планировали совершить серию террористических актов против гражданского населения, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях задержало двоих граждан Украины, которые по заказу МГБ "ДНР" готовили террористический акт в городе Мариуполе", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.

По словам руководителя спецслужбы, задержав указанных лиц, СБУ тем самым предотвратила ряд готовящихся терактов. Первой целью террористов был железнодорожный вокзал Мариуполя, где жертвами должны были стать пассажиры поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

"Следствие установило, что целью преступников были не военные объекты, а места массового скопления граждан", - сказал В.Грицак, добавив, что задание диверсанты получили от так называемого МГБ "ДНР"

"Я, конечно, слабо верю в то, что представители МГБ "ДНР"… организовывая террористический акт на ж/д-вокзале в городе Мариуполе, делали это без согласования со своими кураторами с востока", – отметил руководитель украинской спецслужбы.

При этом глава СБУ подчеркнул, что у спецслужбы есть все основания для таких утверждений, поскольку удалось полностью задокументировать алгоритм подготовки диверсионной группы к террористическим актам: "Нам известны функции и распределение всех ее участников, кураторов и организаторов".

Он также сообщил, что организатором и ответственным за проведение операции является боевик "ДНР" Дмитрий Забудский.

По словам В.Грицака, сотрудники спецслужбы получили первые показания от задержанных диверсантов. По их словам, за работу им обещали от 3 до 5 тысяч долларов США. Теракты преследовали цель дестабилизации ситуации в Мариуполе, зоне АТО и всей Украине, как демонстрация неспособности Украины обеспечить безопасность.

Глава СБУ проинформировал, что действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 258 УК Украины – "Террористический акт".

Как передает корреспонгдент агенсва "Интерфакс-Украина", в ходе брифинга представителями СМИ также была продемонстрирована видеозапись допроса одного из задержанных.