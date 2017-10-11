События

15:47 11.10.2017

Грузовик с радиоактивным металлоломом обнаружили пограничники в Киевской области возле "зоны отчуждения"

Грузовик с радиоактивным металлоломом обнаружили пограничники в Киевской области возле "зоны отчуждения"

В Киевской области пограничники задержали жителя Житомирщины с большим грузом радиоактивного металлолома.

Как сообщила в среду пресс-служба Государственная погранслужбы Украины, пограничники Житомирского погранотряда во вторник на участке "Млачевка" в районе населенного пункта Марьяновка в 8-ми километрах от "зоны отчуждения" обнаружили автомобиль Tata под управлением жителя Житомирской области.

Грузовик перевозил 2900 кг металлолома без каких-либо сопроводительных документов. Измерив, радиационный фон груза, пограничники зафиксировали двукратное превышение установленной нормы.

"По данному факту проинформированы работники Иванковского отделения Вышгородского управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Впоследствии водителя вместе с автомобилем пограничники передали полицейским для проведения дальнейших следственных действий", - сообщила пресс-служба.

Учитывая выявленные признаки совершения уголовного преступления, сотрудники Госпогранслужбы направили сообщение для внесения в единый реестр досудебных расследований.

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