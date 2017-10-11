В базах Интерпола Парасюк и украинцы, ранее упомянутые СК России как объявленные в международный розыск, не числятся

По состоянию на среду, 11 октября, в базах Генерального секретариата Международной организации уголовной полиции (МОУП, ICPO, Интерпол) названные ранее Следственным комитетом России четверо граждан Украины, в т.ч. нардеп Владимир Парасюк, в международном розыске не числятся, заявляет глава украинского МВД Арсен Аваков.

В своем официальном аккаунте в соцсети Твиттер в среду днем А.Аваков обнародовал официальную позицию МВД Украины по распространенной ранее Следственным комитетом России (СКР) информации о заочном аресте в РФ и якобы объявлении в международный розыск украинского нардепа В.Парасюка и граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, обвиняемых российской стороной в причастности к нападениям на диппредставительства РФ в Киеве и Львове в 2014-2016 гг.

"Во-первых. Официально подчеркиваю: согласно базам Генерального секретариата Интерпола по состоянию на 11.10.2017 Парсюк В.З. и другие граждане Украины, которые фигурируют в указанных публикациях, в международном розыске не числятся", - сообщил А.Аваков в среду днем.

Министр отметил, что Интерпол, согласно уставу, не рассматривает дела военного, религиозного, политического и расового характера.

"В связи с очередной провокацией России МВД Украины направило обращение к Генеральному секретарю Интерпола, в котором мы подчеркиваем недопустимость использования российской стороной механизмов МОУП - Интерпола для политического преследования граждан Украины", - сообщил А.Аваков.

Он выразил убеждение, что Интерпол учтет позицию Украины по этому вопросу и, "как и всегда, не допустит использования механизмов и каналов МОУП – Интерпол для политически мотивированного преследования со стороны РФ".

Как сообщалось, утром 11 октября официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила об установлении причастности четырех граждан Украины к нападениям на диппредставительства РФ в Киеве и Львове в 2014-2016 гг. Она также добавила, что они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе, видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, обвинение заочно предъявлено украинцам Владимиру Романцову, Алексею Бакая, Владимиру Назаренко и народному депутату Верховной Рады Украины VIII созыва Владимиру Парасюку.

"Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала С.Петренко.

По данным российского следствия, В.Романцов, А.Бакая и В.Назаренко обвиняются в нападении в 2014 году на посольство РФ в Киеве, умышленной порче имущества российской дипмиссии, а В.Назаренко также - в надругательстве над Государственным флагом РФ.

В.Парасюк, считают в СКР, участвовал в нападении в марте 2016 года на Генконсульство РФ во Львове и причастен к надругательству над государственным флагом России.