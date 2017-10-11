Парк ГСЧС нуждается в обновлении на 70%, а низкая зарплата уводит подготовленных спасателей в иные силовые структуры

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявляет, что технический парк Службы на 70% нуждается в обновлении, а из-за невысоких заработных плат сотрудники переходят в другие силовые структуры.

"Из-за низкой зарплаты подготовленный личный состав переходит в другие силовые структуры, технический парк на 70% нуждается в обновлении", - сказал Николай Чечеткин в ходе заседания правительства в среду в Киеве.

Он уточнил, что в обновлении нуждаются 3тыс. 280 пожарных автомобиля, 248 пожарных автолесниц, 4тыс. единиц инженерной техники, 7 вертолетов и 1 самолет. Также ГСЧС необходимо 3тыс. 376 комплектов защиты органов дыхания и 12тыс. комплектов защитной одежды.

По словам Н.Чечеткина, за последние три года было закуплено 293 современных пожароспасательных автомобиля. Кроме этого в 2017 году была приобретена тысяча аппаратов защиты органов дыхания и столько же комплектов специальной защитной одежды.

Ранее на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман поручил Минфину при доработке проекта государственного бюджета страны на 2018 год учесть потребности Госслужбы Украины по ЧС в технических средствах, в том числе воздушных судов.