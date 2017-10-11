События

12:41 11.10.2017

Парк ГСЧС нуждается в обновлении на 70%, а низкая зарплата уводит подготовленных спасателей в иные силовые структуры

Парк ГСЧС нуждается в обновлении на 70%, а низкая зарплата уводит подготовленных спасателей в иные силовые структуры

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявляет, что технический парк Службы на 70% нуждается в обновлении, а из-за невысоких заработных плат сотрудники переходят в другие силовые структуры.

"Из-за низкой зарплаты подготовленный личный состав переходит в другие силовые структуры, технический парк на 70% нуждается в обновлении", - сказал Николай Чечеткин в ходе заседания правительства в среду в Киеве.

Он уточнил, что в обновлении нуждаются 3тыс. 280 пожарных автомобиля, 248 пожарных автолесниц, 4тыс. единиц инженерной техники, 7 вертолетов и 1 самолет. Также ГСЧС необходимо 3тыс. 376 комплектов защиты органов дыхания и 12тыс. комплектов защитной одежды.

По словам Н.Чечеткина, за последние три года было закуплено 293 современных пожароспасательных автомобиля. Кроме этого в 2017 году была приобретена тысяча аппаратов защиты органов дыхания и столько же комплектов специальной защитной одежды.

Ранее на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман поручил Минфину при доработке проекта государственного бюджета страны на 2018 год учесть потребности Госслужбы Украины по ЧС в технических средствах, в том числе воздушных судов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман поручил Минфину учесть потребности ГСЧС в технике, включая авиацию, при доработке проекта госбюджета-2018

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения нет, детонации боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, взрывов боеприпасов не наблюдается

Во Львове бурей повалено 33 дерева, десять улиц без электричества

ГСЧС предупреждает об усилении ветра по всей Украине

Непогода обесточила 195 населенных пунктов на западе Украины

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается

На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов

ПОСЛЕДНЕЕ

Укроборонпром" рассчитывает на расширение ВТС с США в условиях гибридной войны

Киев направил медиков к задержанному в РФ Павлу Грибу

Русские школы Латвии должны постепенно переходить на латышский язык обучения, - Вейонис

Кабмин выделил 100 млн грн на повышение защищенности арсеналов ВСУ

Киев начнет капремонт Дарницкой площади весной 2018 г.

В Белгород-Днестровском после капремонта открыли комплексное здание для несения службы и проживания украинских военных моряков

Испанское правительство проводит экстренное заседание по ситуации в Каталонии

До 17 выросло число жертв природных пожаров в Калифорнии

Украинец пытался скрытно вывезти в ОРДО $70тыс.

Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА