Гройсман поручил Минфину учесть потребности ГСЧС в технике, включая авиацию, при доработке проекта госбюджета-2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов при доработке проекта государственного бюджета страны на 2018 год учесть потребности Госслужбы Украины по ЧС в технических средствах, в том числе воздушных судов.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что мы в бюджете на 2018 годы должны определить техническую модернизацию и оснащение: первое - это авиационная техника", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

В.Гройсман поручил Минфину учесть при доработке проекта госбюджета потребность ГСЧС в 7 вертолетах и одного самолета, модернизации самолета, самой современной системе управления.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Минфин при внесении изменений в государственный бюджет учесть необходимость увеличения расходов на зарплату работников ГСЧС на 98 млн грн.

Премьер-министр пообещал решить данный вопрос.