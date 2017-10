Укроборонпром" рассчитывает на расширение ВТС с США в условиях гибридной войны

None

В госконцерне "Укроборонпром" рассчитывают на расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) с США в условиях гибридной войны.

Как сообщила пресс-служба госконцерна, в рамках участия предприятий "Укроборонпрома" в международной оборонной выставке AUSA-2017, проходящей 9-11 октября в Вашингтоне, потенциальным американским партнерам впервые были презентованы перспективные украинские оборонные разработки, созданные оборонно-промышленным комплексом (ОПК) Украины в условиях гибридной войны с учетом готовящегося перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО.

В ходе презентации потенциала украинского ОПК на выставке глава госконцерна Роман Романов выразил уверенность в наличии серьезного потенциала сотрудничества с США в сфере ВТС.

"Главной целью участия предприятий госконцерна в AUSA является налаживание кооперации с американскими партнерами", - сказал он, отметив: "большая часть украинской военной техники, представленной на AUSA-2017, максимально приближена к мировым стандартам и совместима с системами коллективной безопасности".

По словам Р.Романова, приоритетными направлениями двустороннего партнерства должны стать "совместные проекты по производству средств защиты, а также поиск готовых высокотехнологичных решений для их быстрой интеграции в украинские образцы вооружений".

AUSA - ежегодная выставка-конференция Ассоциации армии США (Association of the US Army), на которой презентуются новые оружейные разработки и обсуждается актуальная повестка американского и мирового оборонного сектора. В рамках участия в выставке, "Укроборонпром" презентует перспективную украинскую бронетехнику, включая натурные БТР-4 и беспилотный тактический многоцелевой транспортный "Фантом-2", высокоточное авиационное вооружение, новую радиолокационную технику, новое стрелковое и артиллерийское вооружение. В состав участников украинской экспозиции на AUSA вошли 20 предприятий "Укроборонпрома".

Как сообщалось, ранее "Укроборонпром" обнародовал планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.

Украина увязывает успешное проведение реформы с расширением технологической и промкооперации с США в ОПК, а также рассчитывает на помощь, включая финансовую, американской стороны при проведении реформы оборонной промышленности в условиях гибридной войны.