Киев направил медиков к задержанному в РФ Павлу Грибу

Киев, руководствуясь решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отправил в среду украинских медиков в Российскую Федерацию для обследования гражданина Украины Павла Гриба, который содержится в краснодарском СИЗО.

"Учитывая неудовлетворительное состояние здоровья гражданина Украины П.И.Гриба, который незаконно удерживается в СИЗО г.Краснодар, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону неоднократно обращалось к российской стороне с ходатайством о предоставлении разрешения на обследование украинскими врачами. К сожалению, ответа от российской стороны получено не было", - сказано в комментарий МИД Украины, обнародованном на сайте ведомства в среду.

Отмечается, что в связи с письмом ЕСПЧ к адвокату задержанного, в котором содержится просьба предоставить указанной институции выводы украинских врачей о состоянии здоровья П.Гриба, Генконсульство Украины направило российской стороне очередное обращение с требованием о допуске к задержанному определенных Министерством здравоохранения Украины медиков в период с 12 по 15 октября 2017 года.

"Учитывая позицию Европейского суда по правам человека, Киев, не ожидая решения российской стороны о допуске украинских врачей к задержанному П.И.Грибу, руководствуясь соответствующим решением ЕСПЧ, отправил сегодня украинских медиков в Российскую Федерацию. Мы надеемся, что российская сторона выполнит решение ЕСПЧ и предоставит соответствующее разрешение на посещение П.И.Гриба украинскими специалистами", - сказано в комментарии МИД.

Дело находится на особом контроле в украинском МИД, посольстве Украины в России, а также в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

14 сентября адвокат А.Сабинин сообщил, что П.Гриб получил в СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами на то время решался.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему – неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу. В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.

7 октября адвокат Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит Российскую Федерацию до 16 октября предоставить информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Павла Гриба в российском СИЗО, а также допустить к нему украинских врачей.