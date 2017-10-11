Русские школы Латвии должны постепенно переходить на латышский язык обучения, - Вейонис

Президент Латвии Раймонд Вейонис выступает за постепенный переход русских школ на государственный язык обучения, однако отмечает, что данная инициатива требует проработки и обсуждения, соответствующий вопрос он обсудил в среду с премьером страны Марисом Кучинским

Комментируя планы министерства образования и науки через три года ввести преподавание всех предметов в средней школе только на латышском языке, Р.Вейонис заявил, что сначала необходимо обеспечить все предпосылки для этого: педагоги должны быть готовы преподавать на латышском языке, и первоначально латышский язык следует ввести в детсадах.

"В Латвии есть только один-единственный государственный язык - латышский, и если министерство предлагает постепенно перейти на обучение на латышском языке, то это шаг к тому, чтобы обеспечить, чтобы в стране был только один-единственный государственный язык, который повседневно использовался бы жителями Латвии в общении", - сказал он.

Необходимо подумать, что и как лучше сделать для решения этого вопроса, и министерству образования и науки поручено подготовить информационный доклад с точным описанием того, как можно было бы его решить.

"Когда этот доклад будет готов, можно будет дать оценку, а в нынешней ситуации это еще только идея, которая обсуждается", - подчеркнул президент.

Тем временем, накануне премьер страны заявил в эфире местного телевидения, что вопрос о переходе образования на латышский язык нужно решить до февраля.

"Однако важно, чтобы этот вопрос не стал инструментом в предвыборной кампании, поэтому дискуссии должны пройти в определенные сроки - допускаю, что до февраля или марта будущего года", - сказал премьер.

Парламентская коалиция в понедельник поддержала постепенный переход школьного образования на государственный язык.

Как сообщалось, 6 октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, комментируя эту инициативу, заявил агентству BNS, что предложение преподавать общеобразовательные предметы в средней школе только на латышском языке нельзя расценивать серьезно.

По словам М.Митрофанова, пока для этого не разработан реальный законопроект, заявление серьезно расценивать нельзя. Он считает, что начался предвыборный период, и правящие партии будут активно соревноваться между собой за привлечение внимания избирателей. Он отметил, что пока нет реальных законопроектов, протестов со стороны РСЛ не последует.

"Если же законопроект будет разработан, русская община мобилизуется, и обязательно последует ответная реакция", - сказал глава РСЛ. Также не исключается возможность протестов и в том случае, если подобные провокационные заявления начнут звучать часто.