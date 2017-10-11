Киев начнет капремонт Дарницкой площади весной 2018 г.

Киевские власти планируют начать весной 2018 года капитальный ремонт Дарницкой площади и ряда других инфраструктурных объектов в Киеве.

"Полностью будут обновлены, кроме проезжей части, тротуары, пешеходные переходы, современное освещение, ограждение", - отметил городской голова Киева Виталий Кличко во время инспекции Дарницкой площади во вторник, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По его словам, основные работы начнутся весной 2018 года и продлятся два-три месяца, площадь покрытия объекта вместе с тротуарами составляет почти 28 тыс. кв. м.

При этом ориентировочная стоимость ремонтных работ составит 63 млн грн.

Как сообщила пресс-служба, в рамках реконструкции на площади демонтируют 76 нелегально установленных МАФов и обустроят сквер.

В.Кличко отметил, что Дарницкая площадь является одной из наиболее загруженных транспортных развязок Киева на Левом берегу. Через нее проходит линия метро, городская железная дорога, множество маршрутов наземного транспорта. Последняя реконструкция Дарницкой площади проводилась 30 лет назад.