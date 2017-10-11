Кабмин выделил 100 млн грн на повышение защищенности арсеналов ВСУ

Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн на повышение уровня защищенности объектов хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Данные средства выделены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Министерству обороны Украины поручено до 31 декабря подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.