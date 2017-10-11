События

11:54 11.10.2017

В Белгород-Днестровском после капремонта открыли комплексное здание для несения службы и проживания украинских военных моряков

В рамках выполнения мероприятий по восстановлению в Одесской области фондов военных городков для военнослужащих Военно-морских сил ВСУ в Белгород-Днестровском состоялось торжественное открытие после капитального ремонта комплексного здания, которое включает в себя штабные, жилые помещения и столовую.

"Мне очень приятно, что накануне Дня защитника Украины мы открываем после ремонта этот объект. Ведь хорошо известно, в какой непростой ситуации, прежде всего в плане их размещения, оказались военные части и подразделения ВМС ВС Украины в результате аннексии в 2014 году Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отметил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко в ходе торжественных мероприятий, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Командующий видом войск при этом заверил, что это только первые шаги по восстановлению фондов для береговых артиллеристов, но будут и следующие шаги, при чем как в Белгород-Днестровском так и в других гарнизонах украинского флота.

По информации начальника Белгород-Днестровской квартирно-эксплуатационной части района подполковника Анатолия Желябко, в дальнейшем планируется провести реконструкцию недостроенной (еще с советских времен) казармы, которая должна стать общежитием улучшенного типа для семейного проживания военнослужащих службы по контракту.

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Интерфакс-Украина
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