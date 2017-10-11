Украинец пытался скрытно вывезти в ОРДО $70тыс.

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств, которую он пытался скрытно переместить в своем автомобиле на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Так, в ходе реализации полученной от СБУ оперативной информации при осмотре транспортного средства, на котором наш соотечественник, 1981 года, следовавший на неподконтрольную территорию, пограничным нарядом совместно с представителями СБУ и ГФС в ходе осмотра транспортного средства в его конструктивных особенностях, а именно - в запасном колесе, обнаружен пакет с долларовыми купюрами в количестве семи пачек, предварительно $70тыс.", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В информации отмечается, что нарушителя и выявленные средства передали в установленном порядке взаимодействующим правоохранительным органам.