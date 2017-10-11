События

10:33 11.10.2017

Украинец пытался скрытно вывезти в ОРДО $70тыс.

Украинец пытался скрытно вывезти в ОРДО $70тыс.

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств, которую он пытался скрытно переместить в своем автомобиле на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Так, в ходе реализации полученной от СБУ оперативной информации при осмотре транспортного средства, на котором наш соотечественник, 1981 года, следовавший на неподконтрольную территорию, пограничным нарядом совместно с представителями СБУ и ГФС в ходе осмотра транспортного средства в его конструктивных особенностях, а именно - в запасном колесе, обнаружен пакет с долларовыми купюрами в количестве семи пачек, предварительно $70тыс.", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В информации отмечается, что нарушителя и выявленные средства передали в установленном порядке взаимодействующим правоохранительным органам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

В Киеве преступная группа под видом коллекторов требовала деньги с граждан

СБУ задержала участников группировки, наладившей по Украине сеть незаконного сбыта оружия криминалитету

ФСБ завербовала украинского гастарбайтера для сбора информации о средствах защиты госграницы Украины

Россия согласилась обсудить ситуацию с задержанными украинскими пограничниками

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю российской "ЧВК Вагнера" Уткину

СБУ будет давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины

Грицак: мы считаем членов "группы Вагнера" бойцами вооруженных сил РФ

Грицак: СБУ установила причастность российской "ЧВК Вагнера" к уничтожению ИЛ-76 на Донбассе и событиям в Дебальцево

ПОСЛЕДНЕЕ

Испанское правительство проводит экстренное заседание по ситуации в Каталонии

До 17 выросло число жертв природных пожаров в Калифорнии

Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

В домах крымских татар в Бахчисарае проходят обыски

В России заявляют, что заочно арестовали и объявили в международный розыск четверых украинцев

Садовый просит Эстонию поделиться опытом переноса "Бронзового солдата"

Глава правительства Каталонии Пучдемон подписал текст Декларации независимости от Испании

Тереза Мэй призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому

Замглаве Измаильской прокуратуры избрана мера пресечения – ГПУ

КНДР похитила военные планы Южной Кореи и США - парламентарии в Сеуле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА