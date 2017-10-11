Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

Оболонский районный суд г.Киева перенес на 19 октября заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене в связи с тем, что государственный адвокат экс-президента Максим Герасько вернется из командировки в Российскую Федерацию для встречи с подзащитным только 13 октября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду, председательствующий судья Владислав Девятко зачитал ходатайство защитника В.Януковича, в котором М.Герасько сообщил, что возвращается в Украину из РФ 13 октября.

Прокурор главной Военной прокуратуры Украины Максим Крым отметил, что участие адвоката в заседании является обязательным, поэтому его необходимо перенести. При этом он указал, что М.Герасько должно было хватить недели для командировки РФ и встречи с обвиняемым В.Януковичем. Сложившуюся ситуацию представитель прокуратуры расценил как злоупотребление правом на защиту.

После этого суд принял решение о переносе заседания на 15:00 19 октября.

Как сообщалось, 5 октября Оболонский райсуд г.Киева перенес заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины В.Януковича в государственной измене на 11 октября в связи с поездкой государственного защитника экс-президента Максима Герасько в Российскую Федерацию для встречи со своим подзащитным и согласования правовой позиции со своим подзащитным.