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10:25 11.10.2017

Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

Суд перенес на 19 октября заседание по делу Януковича

Оболонский районный суд г.Киева перенес на 19 октября заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене в связи с тем, что государственный адвокат экс-президента Максим Герасько вернется из командировки в Российскую Федерацию для встречи с подзащитным только 13 октября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду, председательствующий судья Владислав Девятко зачитал ходатайство защитника В.Януковича, в котором М.Герасько сообщил, что возвращается в Украину из РФ 13 октября.

Прокурор главной Военной прокуратуры Украины Максим Крым отметил, что участие адвоката в заседании является обязательным, поэтому его необходимо перенести. При этом он указал, что М.Герасько должно было хватить недели для командировки РФ и встречи с обвиняемым В.Януковичем. Сложившуюся ситуацию представитель прокуратуры расценил как злоупотребление правом на защиту.

После этого суд принял решение о переносе заседания на 15:00 19 октября.

Как сообщалось, 5 октября Оболонский райсуд г.Киева перенес заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины В.Януковича в государственной измене на 11 октября в связи с поездкой государственного защитника экс-президента Максима Герасько в Российскую Федерацию для встречи со своим подзащитным и согласования правовой позиции со своим подзащитным.

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