События

09:48 11.10.2017

В домах крымских татар в Бахчисарае проходят обыски

В домах крымских татар в Бахчисарае проходят обыски

В оккупированном Россией Крыму в г.Бахчисарай в шести домах крымских татар сотрудники ФСБ проводят обыски, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Сейчас стало известно, что в Бахчисарае проходят обыски сразу в шести домах", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В частности, по его словам, обыски коснулись: Сулейман Асанов (владелец кафе "Салачыкъ"). Адрес: г.Бахчисарай, Чепурина, 9. Сейран Салиев (активист, у которого обыск проходит в третий раз). Адрес: г.Бахчисарай, ул.Мира, 20, квартира, 60). Тимур Ибрагимов (гражданский активист). Адрес: г.Бахчисарай, ул.Мира, 14. Сервер Зекерьяев. Адрес: г.Бахчисарай, ул.Гордиенко, 16. Мемет Белялов и Гжиров Исмаил

В свою очередь как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами".

"Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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