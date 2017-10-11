В России заявляют, что заочно арестовали и объявили в международный розыск четверых украинцев

Следственный комитет России (СКР) заявляет, что установил причастность четырех граждан Украины к нападениям на диппредставительства РФ в Киеве и Львове в 2014-2016 гг., а также добавляет, что они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе, видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой)", - сказала С.Петренко в среду агенству.

По ее словам, обвинение заочно предъявлено украинцам Владимиру Романцову, Алексею Бакая, Владимиру Назаренко и народному депутату Верховной Рады Украины VIII созыва Владимиру Парасюку.

"Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала С.Петренко.

По данным российского следствия, В.Романцов, А.Бакая и В.Назаренко обвиняются в нападении в 2014 году на посольство РФ в Киеве, умышленной порче имущества российской дипмиссии, а В.Назаренко также - в надругательстве над Государственным флагом РФ.

В.Парасюк, считают в СКР, участвовал в нападении в марте 2016 года на Генконсульство РФ во Львове и причастен к надругательству над государственным флагом России.

"Следует отметить, что украинскими правоохранительными органами по указанным фактам преступлений длительное время проводятся собственные расследования, в ходе которых до настоящего времени никто к уголовной ответственности не привлечен", - подчеркнула представитель СКР.

По ее словам, несмотря на то, что украинская сторона фактически отказала в исполнении запросов российского следствия о правовой помощи, "Следственным комитетом продолжается активная работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в указанных нападениях на российские загранучреждения".