События

09:13 11.10.2017

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

На взятке в $700 задержан сотрудник таможенного поста "Броды" Львовской таможни, сообщили в Службе безопасности Украины

"Один из руководителей таможенного поста "Броды" Львовской таможни разоблачили на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой", – говорится в сообщении на странице спецслужбы на Фейсбук во вторник.

По информации СБУ, чиновник систематически требовал от предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий при растаможивании грузов.

В информации уточняется, что оперативники СБ Украины задержали таможенника на рабочем месте при получении очередной взятки. Злоумышленник оценил свою "помощь" за растаможивание нескольких грузов в $700.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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Интерфакс-Украина
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