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08:19 11.10.2017

Замглаве Измаильской прокуратуры избрана мера пресечения – ГПУ

        По ходатайству Генпрокуратуры заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом более 265 тыс грн.

      "Во вторник, 10 Октября 2017, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины, по которому заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 264 640 грн.", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

      Подчеркивается, что рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения депутату Одесского областного совета продолжается.

      В ведомстве напомнили, что Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета неправомерной выгоды у предпринимателя.

      В информации уточняется, что указанные лица получили у директора предприятия неправомерную выгоду в сумме $40 тыс за препятствование осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерновых культур.

      Досудебное расследование продолжается.

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